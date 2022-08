Un hombre contagiado con viruela del mono viajando en el Metro le dio la vuelta al mundo; en España un médico español reveló el caso del hombre que tomó el medio de transporte colectivo, rodeado de gente, dejando sus lesiones al descubierto como si nada y argumentando que su doctor no le había recomendado que se aislara para evitar posibles contagios.

A todo esto, de acuerdo con las declaraciones del médico Arturo M. Henriques, el incidente tuvo lugar el pasado 15 de julio, cuando el sujeto “completamente lleno de lesiones de la cabeza hasta los pies, incluyendo las manos” se subió al Metro en el municipio de Legazpi, España e ignorando sus llamadas de atención, así como el hecho de que estaba enfermo, viajó con otros pasajeros.

“Me acerqué prudencialmente al señor y le dije: “¿Qué hace usted en el metro si tiene viruela del mono?” Su respuesta fue: “Sí tengo eso, pero mi médico no me dijo que tenía que quedarme en casa. Sólo que usara mascarilla”, explicó.

“Le dije entonces que las lesiones que tenía en el cuerpo eran lo que más propagaban el contagio. Que yo era médico y que posiblemente no entendió todas las indicaciones de su médico de cabecera. A lo que él me respondió diciendo que no le tocará los cojones”, agregó.

Lo cierto es que se desconoce tanto de la viruela del mono como solía desconocerse del Covid-19 hace un par de años, aunque los síntomas generalmente incluyen fiebre, dolor de

cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y erupciones o lesiones evidentes en la piel. Además del hecho de que se transmite de animales a personas y de persona en persona.