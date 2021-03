Este viernes, se dio a conocer que el novelista Larry McMurtry, autor de obras que retratan relaciones complejas en novelas como «The Last Picture Show» y «Terms of Endearment», y ayudó a redefinir el viejo oeste estadounidense con la epopeya «Lonesome Dove» («Paloma solitaria»), murió a los 84 años, el jueves por la noche.



McMurtry ganó el premio Pulitzer por «Lonesome Dove» en 1986, recibió un Premio de la Academia en 2006 junto a su colega Diana Ossana por el guión de «Brokeback Mountain» sobre la relación de dos cowboys homosexuales. Además, estuvo nominado en 1972 por la adaptación de su novela «The Last Picture Show».



McMurtry desarrolló un afecto duradero por muchos de sus personajes y con frecuencia los revivió en varias secuelas. Los principios de «Lonesome Dove» aparecieron en cuatro libros y los personajes de «The Last Picture Show» generaron cinco novelas.

McMurtry, hijo y nieto de ganaderos, había nacido el 3 de junio de 1936 en un rancho sin libros cerca de la ciudad de Archer City, en las llanuras del oeste de Texas.



McMurtry, un autor disciplinado con una rutina regular que implicaba crear cinco páginas todas las mañanas en su máquina de escribir manual, amaba las películas tanto como los libros.

Ssu primera novela publicada en 1961, «Horseman, Pass By» fue llevada al cine en el filme «Hud» protagonizado por Paul Newman.



Con información de Reuters