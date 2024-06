Julian Assange en libertad: Un acuerdo histórico con EE.UU.

Julian Assange, el controvertido fundador de WikiLeaks, ha sido liberado después de pasar cinco años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido. La liberación de Assange llega tras el anuncio de un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La noticia fue confirmada por WikiLeaks a través de un mensaje en la red social X, destacando que Assange cumplió 1,901 días en confinamiento antes de ser liberado bajo fianza.

Assange, quien ahora se dirige a su natal Australia, fue acusado de conspiración para obtener y divulgar información de defensa nacional, una de las mayores filtraciones de datos clasificados en la historia de Estados Unidos. Los cargos están relacionados con la colaboración de Assange con Chelsea Manning, analista de inteligencia militar, para publicar decenas de miles de informes sobre las guerras en Afganistán e Irak, además de cables diplomáticos y evaluaciones de detenidos en Guantánamo.

El acuerdo de culpabilidad se formalizó en la Corte de Distrito para las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el océano Pacífico. Según los términos del acuerdo, Assange será condenado a 62 meses de prisión, con crédito por el tiempo ya cumplido en el Reino Unido, lo que le permitirá regresar a Australia.

Imagine. From over 5 years in a small cell in a maximum security prison. Nearly 14 years detained in the UK.

To this.

For the «privilege» Julian Assange must pay over half a million US dollars. Please help if you can: https://t.co/bBkYB5mycE #AssangeJet pic.twitter.com/Qau948K94v

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024