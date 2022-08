Donald Trump, expresidente de Estados Unidos (EU), aseguró que agentes del FBI registraron su mansión en Mar-A-Lago, Palm Beach en Florida.

«Actualmente está bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI», aseguró Trump. «Nunca le había ocurrido nada parecido a un presidente de EU», agregó.

Cabe recordar que Trump está inmerso en varios casos judiciales y el más destacado tiene que ver por sus intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020. De acuerdo con reportes internacionales, hace meses existen denuncias de que en esa propiedad hay documentos oficiales clasificados. Sin embargo, hasta el momento de desconocen los motivos del registro.

Trump calificó como innecesaria y no apropiada la inspección de su propiedad. «Se trata de una mala praxis de la fiscalía, de la militarización del sistema de justicia y de un ataque por parte de los demócratas de la izquierda radical que no quieren desesperadamente que me presente a la presidencia en 2024», aseguró.