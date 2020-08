El Partido Demócrata dará inicio el lunes a una convención virtual de cuatro días en la que buscará dar una muestra de unidad y respaldo a su candidato para las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden, que aspira a derrotar al republicano Donald Trump.



El principal rival de Biden en las primarias, Bernie Sanders, la exprimera dama Michelle Obama y el republicano John Kasich, un exgobernador de Ohio que se presentó contra Trump en 2016, encabezarán los discursos con los que, durante los próximos cuatro días, se apoyará la candidatura de Biden.

Duro ataque de Michelle Obama a Trump: "Es incapaz de ser lo que necesitamos que sea". https://t.co/cEA65rVNYE pic.twitter.com/uGyMYirZY2 — EL MUNDO (@elmundoes) August 18, 2020

La pandemia del coronavirus ha obligado a los demócratas a modificar el desarrollo de esta convención, suprimiendo la reunión presencial prevista en Milwaukee, Wisconsin, y convirtiéndola en una serie de discursos on line que tendrán, en total, una duración de dos horas.



El martes, Biden será nombrado oficialmente como el candidato demócrata para los comicios del 3 de noviembre, y el ex vicepresidente será quien clausure la asamblea virtual con el discurso de aceptación.



Los demócratas esperan así apuntalar la coalición formada contra Trump y que no ocurra lo mismo que en 2016, cuando las constantes diferencias entre los precandidatos terminaron afectando a la campaña de Hillary Clinton.

Este año, Sanders se retiró de las primarias en abril y rápidamente mostró su apoyo a Biden.



«La asamblea es una oportunidad para explicar a los ciudadanos dónde ha fallado el Gobierno de Trump», dijo Ed Rendell, exgobernador de Pensilvania y amigo de Biden desde hace mucho tiempo. «También servirá para detallar los planes sustanciales que Joe tiene para mejorar el país».

Biden lidera las encuestas en intención de voto.



Trump, por su parte, será oficialmente nominado como candidato a un segundo mandato en la convención republicana de la semana que viene, que también ha sido modificada a causa del COVID-19.



El mandatario visitará los estados de Wisconsin y Minnesota el lunes y a Arizona el martes. El jueves viajará al lugar de nacimiento de Biden, Scranton, en Pensilvania, el mismo día en que el demócrata dará su discurso de aceptación.

Kamala Harris, senadora de California y elegida por Biden para ser su vicepresidenta, hablará el miércoles después de que su cargo sea confirmado de forma oficial.



El reducido programa de oradores demócratas provocó quejas de algunos jóvenes activistas progresistas y latinos, que creen que dicho programa no cubre los diversos puntos de vista del partido ni da el tiempo suficiente para otras figuras menos conocidas.





Información de Reuters