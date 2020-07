Corea del Sur se ha distinguido como una nación elogiada en todo el mundo por su manejo de la pandemia sin bloqueo total, y con poco más de 12,600 casos de COVID-19.

Para comentar al respecto, en medio del escenario que vive México, las socias del Foro Internacional de la Mujer capitulo México celebraron recientemente una reunión virtual con Bruno Figueroa Fischer, actual embajador de México ante la República de Corea, concurrente ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia.

Corea enfrenta la pandemia y comparte conocimientos

Fue el 20 de enero pasado cuando Corea confirmó su primer caso, y al igual que México, destacó el diplomático, no se cerró al resto de los países. Por ello, dijo, se debe adquirir el compromiso de asegurar no tener contagios desde el extranjero. De ahí que, Corea optara por la imposición de protocolos y buenas prácticas en aeropuertos, como la cuarentena obligatoria para turistas.

Por otro lado, habló de la implementación de audiencias por video conferencias, un protocolo que, dijo, México debería adoptar para evitar contagios en el terreno jurídico, y de la mando con el resto de medidas impuestas.

Además, el mexicano puntualizó la buena voluntad de las autoridades asiáticas por compartir con el resto del mundo sus experiencias, «desde lo más técnico y práctico». Aseguró, que la cooperación internacional se ha mantenido muy presente, luego de superar la parte «más fuerte de la crisis», cuando el país optó por desarrollar webinars sobre política pública, y así dar a conocer medidas como el manejo de aeropuertos.

En este punto, destacó el aprendizaje obtenido y puesto en práctica en países como México, que optaron por la utilización de pruebas PCR para la detección de casos de COVID-19. Y adelanto, que Corea se encuentra en proceso de un «importante» donación de éstas para nuestro país.

Pese a que los resultaos obtenidos por Corea han sido registrados internacionalmente como sumamente positivos, el embajador reconoció que «con un Gobierno, una autoridad, que tiene como meta: cero nuevos contagios, con el control epidemiológico tan grande, pues hay ahora como 40 o 50 caso nuevos diarios», algo que continua siendo representativo, ya que, un caso fuera de control puede presentar un verdadero caos por el nivel de contagio presentado por el virus.

La sociedad y sus retos

Si bien, según declaró el embajador, Corea no presenta un problema sostenido de crimen organizado, a diferencia de México, y cuneta con bajas tazas de homicidio y una política de tolerancia cero al respecto, ambas sociedades coinciden en un problema de machismo y violencia de género, que ha crecido en medio de esta emergencia sanitaria.

«Es una sociedad donde, lamentablemente, todavía la mujer no tiene en lo hechos, no en la ley, pero en los hechos no está en nivel de igualdad ni laboral ni social (…) Los roles tradicionales, aquí en Corea, se mantienen de una manera muy fuerte», dijo respecto al contexto coreano.

Agregó, que si bien la violencia domestica existe, el gobierno a optado por no ‘meterse’. Sin embargo, los reportes muestran un alza, cuando generalmente las denuncias muestran un conglomerado bajo.

Una mirada al futuro

«No hay vacuna para mañana, o sea no hay vacuna contra el dengue y llevan tres décadas buscando una vacuna contra el dengue… esto, a lo mucho, vamos a llegar a tener medicina para controlar los efectos del COVID-19 y eso es bien importante; por lo menos, que no haya muertos», sostuvo Figueroa Fischer, ante el grupo reunido de manera remota.

Agregó, que ello genera una división de países: los que se cuidan y los que no, siendo los primeros donde se registrará un uso continuo de mascarillas, un cuidado detallado en la sana distancia y la limitación del contacto social; frente a los que dejarán pasar por alto las medidas, y que finalmente determinará la calidad de vida de las poblaciones.

Tiempos de ahorrar y no de viajar

«Este no es un año para hacer turismo», dijo Bruno Figueroa y ‘aconsejó’ tomar este año como un periodo óptimo para para ahorrar y, en dado caso, viajar de forma segura por el país.

Así, alertó que las promociones por parte de aerolíneas, derivadas del estancamiento que enfrenta el sector, han limitado la inclusión de especificaciones para cada viaje y destino. De hecho, auguró que para el caso de Europa, que se encuentra próximo a reactivar la industria, no serán más de 20 naciones las que realmente podrán llegar al destino, y América Latina, dijo, será descartada.

Hasta el lunes, América acumulaba más de 5.2 millones de casos y 248,545 fallecidos relacionados al virus, la mitad de las infecciones y los decesos de todo el mundo.