El nuevo proyecto de Crayola: Colors of the World hace un recordatorio a la no discriminación que siempre debe estar presente.

¿Cuántas veces les ha pasado que para colorear la piel humana deben conformarse con el color ‘carne’ de siempre? A partir de esta idea, la empresa busca plasmar la diversidad racial por medio de 40 diferentes tonos de piel.

Se incluyó una gama de ‘tonos claros a profundos’ como rosa, almendra y dorado para dar más opciones de matices.

Crayola anunció los nuevos crayones en el Día Mundial de la ONU para la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. La edición especial ya está disponible para prepedido en la página oficial de Walmart.