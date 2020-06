La pandemia de COVID-19 afectó las clases en cada país clases e hizo modificar la modalidad presencial en la virtual, algo que ha significado un gran reto para muchas comunidades con deficiencias en telecomunicaciones.

Una de tantas historias que reflejan lo anterior ocurrió en Tucumán, Argentina, donde en la comunidad diaguita-calchaquí de Amaicha del Valle, Miriam Mabel Lera, maestra de segundo grado en la Escuela intercultural bilingüe N°10, con una matrícula de 270 alumnos le propuso al cacique de la comunidad poder dar clases por radio comunitaria, ya que no todos sus pequeños de siete años cuentan con acceso a internet.

«Cuando inicio la cuarentena, como todos los docentes del país nos quedamos viendo de qué manera íbamos a mantener el vínculo con los niños. A mí no me cerraba el tema del whatsapp porque uno conoce la realidad de los chicos, conocemos a las familias y las condiciones en las que viven, entonces para mí no era fácil pasar la clase por video y que la descarguen, yo sé que no cuentan con celular», contó Miriam en diálogo con Antena 2.

Miriam tiene a su cargo a 38 estudiantes, y ya que la estrategia de la radio fue bien recibida, ahora se han sumado más colegas, volviendo a la radio una herramienta fundamental para los docentes y alumnos.

Miriam nació y se crió en Amaicha, la comunidad jamás interrumpió su gobierno indígena y tiene una asamblea general, un concejo de siete ancianos y un cacique.



Con información de Jujuy al momento