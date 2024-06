Activistas vandalizan retrato oficial del rey Carlos

En un acto que ha generado una gran controversia, activistas de defensa de los derechos de los animales del grupo «Animal Rising» vandalizaron el primer retrato oficial del rey Carlos, que se encuentra en exhibición en la galería Philip Mould de Londres. El incidente se registró el martes y fue documentado en un video difundido por los mismos activistas en sus redes sociales.

En el video, se puede observar a dos miembros de «Animal Rising» utilizando un rodillo de pintura para adherir dos carteles sobre el retrato del monarca. La obra, que ha estado abierta al público desde principios de este año, fue creada por el artista Jonathon Yeo y ha generado opiniones divididas por su representación del rey Carlos sobre un fondo de pinceladas rojas carmesí.

Los activistas cubrieron la cabeza del rey con un cartel que mostraba al personaje Wallace de la famosa serie de dibujos animados británica «Wallace y Gromit». Además, colocaron un segundo cartel con un globo de diálogo que decía: «Nada de queso, Gromit, mira toda esta crueldad en las granjas de la RSPCA». Esta acción tenía como objetivo llamar la atención sobre un reciente informe del grupo, publicado el domingo, que describe como una «investigación condenatoria» a 45 granjas aseguradas por la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA).

«Animal Rising» se presenta en su página web como una organización no violenta que aboga por una «transición urgente a un sistema alimentario basado en plantas, sostenible y justo». Acusan al sistema RSPCA Assured de encubrir lo que ellos denominan «crueldad a escala industrial» en las granjas.

La acción de los activistas ha provocado una ola de reacciones tanto a favor como en contra. Mientras algunos apoyan la causa de la defensa de los derechos de los animales y consideran que la protesta es un llamado de atención necesario, otros critican la forma en que se llevó a cabo, argumentando que el vandalismo no es una manera legítima de expresar descontento.

El retrato de Jonathon Yeo, que ha sido objeto de debate desde su presentación, ahora se encuentra en el centro de una polémica aún mayor. La galería Philip Mould no ha emitido aún un comunicado oficial sobre el incidente ni sobre las medidas que se tomarán en respuesta.

El retrato del rey Carlos está programado para permanecer en exhibición hasta el 15 de junio. Con el reciente acto de vandalismo, queda por ver si se implementarán medidas de seguridad adicionales para proteger la obra y otras exhibiciones de la galería.

Este incidente pone de relieve las tensiones entre los defensores de los derechos de los animales y las instituciones tradicionales, y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo se deben abordar estas cuestiones tan sensibles y controvertidas.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily

‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB

— Animal Rising (@AnimalRising) June 11, 2024