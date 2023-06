En estación Oceanía de la línea B del metro sucedió un trágico accidente. Un trabajador del transporte público muere en las vías.

Al rededor de las 14:20 hrs. de ayer se anunció vía Twitter que habría un corte de corriente para rescatar a una persona que había caído a las vías, por lo que se normalizaría la circulación en breve.

40 minutos después, por la misma vía, se informó que la circulación ya era continua, pero no hicieron alguna aclaración, incluso colocaron que no era algo confirmado:

Posteriormente se confirmó la muerte del trabajador, por lo que llamaron al área jurídica para que, a su vez, se realizara el aviso al MP para que se realice la investigación correspondiente.

A pesar de que mostraron, vía redes sociales, sus condolencias hacia la familia, es la hija del trabajador quien solicitó ayuda para compartir la noticia y que no se quede impune, pues dice que desde hace un año ya se había reportado el mal estado del tramo donde fue el accidente:

Hola, soy su hija. Por favor ayúdenme a compartir la noticia, no quieren que los medios se enteren y están tratando de ocultarlo. Ya habían reportado el deterioro en las instalaciones y no quieren hacerse responsables, no quieren que se sepa la verdad. #lineaB #MetroCDMX https://t.co/zDgJ8x8nyd

— Verónica Alexia (@VernicaAlexia2) June 6, 2023