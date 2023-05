El Sindicato de Guionistas de Hollywood comenzó un paro de labores desde el 2 de mayo de 2023. Esto después de no llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para lograr un nuevo convenio colectivo. La consecuencia de esto ha sido que las entregas de series u otras producciones, se retrasen, incluso, impiden la entrada a los rodajes. Aunado a esto, algunos actores y directores se han solidarizando con ellos.

Se habla de hasta 10 mil escritores en paro indefinido, lo que tuvo un efecto inmediato en las producciones, sobre todo en las de los programas televisivos como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Late Show, Jimmy Kimmel Live! y Saturday Night Live, quienes tuvieron que parar sus grabaciones.

Además, algunas de las series más importantes de algunas plataformas digitales, sufrieron retrasos debido al mismo motivo. Tal es el caso de Stranger Things, cuya quinta y última temporada se esperaba para 2024. Lamentablemente, esto comienza a verse imposible, pues los escritores y creadores de dicha serie han anunciado que no continuarán hasta que se solucione el conflicto, a pesar de que los guiones ya están escritos.

Lo mismo sucede con Hacks, serie ganadora del Emmy, la cual se encontraba en producción cuando decidieron parar, pues mencionaron la importancia de contar con un guionista en el rodaje de las escenas para ajustar o rematar los gags.

Por si esto fuera poco, la sexta temporada de Cobra Kai ha detenido su proceso de escritura hasta que se solucione el conflicto. De igual manera, Abbott Elementary, también paró con la escritura de la tercera temporada, lo que podrá afectar el número de capítulos que se emitirán.

Esto no es todo, el creador de Juego de Tronos confirmó que la producción de Knight of Seven Kingdoms: The Hedge Knight también se encontraba en pausa. Además, expresó su solidaridad con los guionistas.

Como último golpe, nos encontramos con que The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, pausó la producción de su segunda temporada.

Así que, como hemos podido ver, éstas y muchas otras producciones se han visto afectadas por el paro de guionistas. Sólo nos queda esperar a que se solucione, aunque se espera que aún tarden cuatro meses más en resolverlo.