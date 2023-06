General André Georges, nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció al General André Georges como el nuevo director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), sustituyendo a Rafael Marín Mollinedo, nuevo embajador de la Organización Mundial de Comercio.

Georges fue director del Colegio Militar y se retiró como general subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2021.

López Obrador dijo que pensó en él para «limpiar la corrupción de aduanas portuarias y fronterizas para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y que no haya evasión fiscal».