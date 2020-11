Sofía Aragón, actual reina de belleza de México, reveló haber sufrido violencia por parte de la organización del certamen de belleza y de Lupita Jones, quien se coronara como Miss Universo de 1991.



Aragón, quien inicialmente fue seleccionada como segunda finalista para Miss Universo 2019, reveló además de enfrentar dificultades económicas durante su participación en el concurso, sufrió violencia simbólica.

"Este mensaje va directamente a Lupita"



Fuerte mensaje a Lupita Jones por parte de Sofía Aragon. pic.twitter.com/w3ItVItgJL — MISS MÉXICO NEWS (@MISSMEXICO_NEWS) November 17, 2020

«De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron», dijo.

¡En exclusiva, Sofía Aragón se defiende de las acusaciones de Lupita Jones y revela los abusos que vivió dentro de su organización! 😱📺#VLA >>> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/ZLy0QRRgrc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 17, 2020

Agregó que, Lupita Jones le negó el apoyo que se le daba a todas las reinas de belleza. Y es que fue en 2019, cuando Sofía se colocó como representante de Jalisco, luego de que reemplazara a Dorothy Sutherlan.



«Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos, de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación», sostuvo.



Con información de Milenio