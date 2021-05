«No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también por un lado vale y por eso fue más difícil terminar», dijo Silvia Pinal sobre las acusaciones de abuso sexual que hizo su nieta Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán.



En abril pasado la cantante Frida Sofía sostuvo que su abuelo abusó de ella cuando era niña. «Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso», dijo en entrevista a Gustavo Adolfo Infante. Y agregó: «Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal (…) Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá… bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. ¿Cómo no voy a estar emputada?».



La primera actriz conversó al respecto, luego de mantenerse hermética sobre el tema y limitarse a enviar un comunicado público a su nieta, en abril pasado, donde le decía: «Frida tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas», en entrevista con Mara Patricia Castañeda.



«Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto, Alejandra les da lo que no les han dado sus padres, les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre», agregó Pinal, referente a la ruptura que hay entre su hija Alejandra Guzmán y Frida Sofía.



Sobre la violenta relación que mantuviera con Enrique Guzmán, agregó que este no le ha pedido perdón por el daño causado; sin embargo, resaltó que actualmente mantiene una relación cordial. «Yo no esperaba que me pidiera perdón, yo quería dejara de hacer lo que me hizo, de fastidiarme, de hacer lo que me hizo y que me dañó mucho, y es muy fuerte en esos momentos que no tienes con qué medirlos ni con qué salir adelante si no tienes los pantalones bien puestos», dijo.



Aquí a entrevista: