La actriz Paulina Goto denunció en sus redes sociales que un conductor de Uber la hizo sentir amenazada y vivir el ‘susto de su vida’, por las actitudes que tomó.

Goto utilizó su cuenta de Twitter para exponer la situación. Así, adjuntó su relato escrito en una nota del celular y una captura de pantalla en la que indica que solicitó el servicio.

«Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no», relató.

«Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba», agregó la actriz.

Sigo dándole seguimiento al tema y ahora con mi equipo legal. Quisiera compartirles más detalles, pero por el momento no puedo compartir los datos, ni placas del conductor. Por favor tengan mucho cuidado. Espero esto se resuelva pronto para que nadie pase por algo similar o peor. — Paulina Goto (@soypaulinagoto) May 16, 2022

Por su parte, la cuenta oficial de la aplicación respondió, pidiendo más información para llevar acabo las acciones correspondientes.