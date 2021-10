Este lunes, murió el actor Miguel Palmer a los 78 años, informó su hija, Valeria Palmer, desde su cuenta de Facebook. La carrera del intérprete destaca por su participación en telenovelas como Viviana, Señora Acero y Los ricos también lloran.





De acuerdo con información dada a conocer por Televisa, Miguel falleció víctima de un paro cardíaco.

El 12 de octubre pasado, Viviana compartió el siguiente mensaje: «Se sigue solicitando sangre para mi papá. Solo han ido tres angeles a donar pero nos hace falta 14 más al día de hoy».

En mayo pasado Valeria denunció a Edith Kleiman por una supuesta omisión de cuidado contra su papá; aseguró que en los meses previos la pareja del actor lo mantuvo en una situación de maltrato.

«Fui a su casa, no me abrían y dice uno: ‘Salieron al súper’. Nunca se imagina uno lo que puede pasar. Y cuando me entero por un compañero que lo iban a ingresar a la Casa del Actor, yo dije: ‘¿Cómo que lo iban? ¿Quiénes?’. Me comunico con Jorge Ortiz, me comunico a la Casa y me confirman», relató en ese momento a Ventaneando.

Durante la misma entrevista agregó: «La señora no le subió el teléfono y mi papá nunca bajó disque de bañarse, entonces me empecé a inquietar. Se me ocurrió meter su CURP en la página de las vacunas para ver su fecha y así fue como averigüé que el día 2 de abril tenía su vacuna, y me fui a plantar desde las 10 afuera de su casa. (…) Era ya determinante el ver a mi papá ese día». Para escuchar las declaraciones originales citadas, accede a este enlace.

Miguel Palmer nació el 1 de noviembre de 1942 en Villahermosa Tabasco y destacó en el cine mexicano, teatro y telenovelas. Comenzó como aficionado a los 17 años en una radionovela titulada La bestia. En 1959 llegó a Ciudad de México con la intención de estudiar Medicina, pero tras la muerte de su padre abandonó la carrera y se dedicó de lleno a la actuación.