El actor Michael Douglas ha revelado que su memoria a corto plazo está fallando y la está perdiendo poco a poco. Según relató, se dio cuenta de la falla en su memoria durante el confinamiento.



Douglas, de 76 años, mencionó que durante la cuarentena se dio cuenta que su memoria a corto plazo presenta problemas. Así, en un principio considero que seguramente se trataba por su consumo excesivo de mariguana durante su juventud, por lo que ecidió preguntarle a varios amigos que habían fumado una mayor cantidad de esta droga que él y llegó a la conclusión que no tenía nada que ver con su falla.



«El trabajo te mantiene en marcha, te mantiene alerta. Por supuesto, hoy en día, cuando miro alrededor en el set, soy el más viejo. Pero me encanta todo el proceso. No nos dedicamos a la neurocirugía; somos del mundo del espectáculo. Un límite que sí establezco es ‘no se permiten imbéciles’. Yo no trabajo con imbéciles. No tengo tiempo para eso», dijo.