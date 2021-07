Tras la detención de la creadora de contenidos conocida como YosStop, acusada de almacenamiento y distribución de pornografía infantil, su madre, Marina Badui, se pronunció a favor de la libertad de su hija y pidió ayuda a la jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum.



Badui, quien también ha incursionado en la creación de contenidos para YouTube, se expresó, por medio de un video, publicado en el canal de su hija, respecto al caso. «Se llevaron injustamente a mi hija; llegaron a su domicilio más de 45 elementos de la policía y se la llevan directamente a un penal como si ella fuera una delincuente, como si ella fuera una criminal», dijo.



Agregó que su hija es «una buena persona, no es todo lo que dicen los medios, que todo lo han distorsionado; ella no es una persona así, ella es comunicóloga, ella se dedica a las redes sociales (…) pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella. Y la verdad yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz, a todas las autoridades, a ti, Claudia Sheinbaum: tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija este privada de la libertad en una cárcel».

El martes 29 de junio, se informó la detención de YosStop, por parte de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX. Derivado de ello, un juez dictó prisión preventiva oficiosa en su contra.