Lolita Ayala recordó su accidente aéreo y habló de las consecuencias que le dejó en su vida. Fue en 2015 cuando sufrió un accidente al dirigirse a Chihuahua para entregar estufas ecológicas en zonas marginadas y el helicóptero en el que viajaba junto al entonces gobernador César Duarte se desplomó.

«Se quedó sin gasolina el helicóptero y se vino para abajo de 30 metros, de cien pies, y caímos todos para abajo, de milagro no nos matamos ninguno», dijo Ayala.

«Gracias a Dios estoy viva, pero me rompí toda la columna. Nos fuimos tres personas de ‘Solo por ayudar’, el gobernador que nos había invitado, su esposa, un piloto, y un ayudante y nada, de repente se quedó sin gasolina el helicóptero y vamos para abajo 30 metros», agregó.

«Estuve enfermita, estoy todavía, por eso ando en silla de ruedas, caí en un helicóptero y me rompí la columna y de ahí me caí en mi casa… Poco a poco porque la rehabilitación es muy lenta, muy lenta, y la pierna derecha que me rompí el fémur y la cadera, está malita, no puedo todavía pisar bien. Entonces estoy toda rota todavía y no puedo caminar bien», dijo.