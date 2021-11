Esta mañana, se dio a conocer que la actriz y productora Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia, en la madrugada, tras sufrir un derrame cerebral. La información fue dada conocer por sus familiares.

Sobre su estado de salud, se detalló que la actriz se encuentra en estado de coma con respiración asistida. «Actualmente mi abuelita está en estado de coma, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo», dijo la nieta de Salinas. Además, declaró que el derrame habría sido provocado por una alza en la presión.

«Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado (…) A las diez de la noche en su casa, como siempre lo ha hecho. Cenó, vio su telenovela, luego nos llamaron que estaba desmayada», aseguró.

Por su parte u sobrino de Salinas dijo: «Está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. No está en coma inducido, está en coma natural. Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, sólo es el coma».

«Ha sido una persona muy fuerte y no hubo señas o algo. Su estado es delicado y a las 7 pm nos van a dar reporte. Les pedí que dejaran entrar a la familia, pero ya me dijeron que no. Sigue en terapia intensiva», agregó.