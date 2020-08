Este viernes el mundo del espectáculo mexicano se ha vestido de luto por el fallecimiento del actor y comediante Manuel ‘Loco’ Valdés a los 89 años.

De los 12 hijos que tuvo, le sobreviven 10, entre ellos el cantante Cristian Castro, a quien procreo junto con la también actriz Verónica Castro a quien, según el mismo contó, conoció en el programa de Operación jaja.



«Fui evolucionando el asunto, la conocí y ella no quería nada, ¿pues cómo?», detalló.



La pareja mantuvo una breve relación, mientras el actor tenía una familia. Por años, las especulaciones en torno a la paternidad, no confirmada del comediante, rondaron a los Castro, hasta que finalmente un encuentro público entre padre e hijo puso punto final.

¿Pero, cómo fue que se conocieron? Esta tarde la actriz y cantante detalló la peculiar anécdota en entrevista para Ventanenado.



«La primera vez que lo conoció fue muy gracioso porque estábamos en el hotel, andábamos en Acapulco, ese día nos fuimos solitos los dos. Me dice «vamos a la alberca, quiero ir al mar», entonces nos fuimos y camino al elevador venía otro señor caminando en el pasillo y dije «como se parece a Manuel». Estábamos en el mismo piso, en el mismo hotel de Acapulco, llegando al elevador le digo a Christian ‘él es tu papá’ y le dije ‘Manuel él es tu hijo Cristian'», narró.



Agregó que la reacción de todos los involucrados fue de suma sorpresa. «Se puso a llorar mi Cristian no sabía qué hacer, lo abrazó le dio un beso, ya no se metió al elevador y dije bueno ‘ya nos vamos’. Me escapé, lo jalé y le dije ‘ya vamonos’ porque tampoco sabía qué hacer. Le dije ‘¿quieres verlo? ¿quieres pasar con él?’, me dice ‘no, mejor me voy a la moto’. Me quedé helada, se me cayeron los chones”, recordó.



Respecto a la situación actual de su hijo, la también conductora sostuvo que su hijo se encuentra dolido, y fuera territorio mexicano. «Cristian está sacado de onda porque me dice ‘mamá no sé qué hacer siento que se me está yendo la vida y estoy encerrado acá’, está terminando el disco, está desesperado», dijo.