Esta mañana, desde su casa, Galilea Montijo se mostró muy conmovida por la muerte de su productora Magda Rodríguez; la conductora apareció en la emisión del programa Hoy por medio de una videollamada para participar del homenaje que se le rindió.



Así, Montijo rompió en llanto cuando recordó a Rodríguez y comentó que aún no ha logrado procesar lo ocurrido.



«Magda era sonrisa. Estaba recordando… desde el día que la conocí, y no sé en qué momento fue, que hicimos como un clic. Ella desde el principio me dijo ‘No sabes las ganas que tenía de trabajar contigo’. Hoy estaba recordando eso, y yo me reflejaba mucho en Magda Rodríguez», dijo.