Luego de las publicaciones en redes sociales de algunas celebridades e influencers, quienes hicieron público su respaldo al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el conductor Facundo recordó cuando a él le ofrecieron dinero a cambio de «vender su opinión» y lanzó críticas hacia quienes en esta vez los aceptaron.



Así, el comunicado usó sus redes sociales para compartir su reflexión: «Hace unos años un día de elecciones me habló un partido político para decirme que me daba dos millones de pesos a cambio de dos tuits apoyándolos (…) Me parece ridículo aceptar dinero, en plena veda electoral, donde es ilegal hacer propaganda política y tú aceptar dinero de un partido tramposo para hacer propaganda (…) es tan ridículo que jamás pensaría que alguien va a vender su opinión; es horrible vender tu voto, pero es aún peor vender tu opinión».



«Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que hay un chingo de influencers y famoso que sí vendieron su opinión. Cabrones, estamos tratando de cambiar a México, estamos tratando de tener un país más chingón y ustedes lo único que están tratando es de tener más lana para ustedes, como si les hiciera falta», reclamó. Y concluyó diciendo: «Dan lástima, dan asco».

"Dan lástima, dan asco", dice @facufacundo sobre los "influencers" que se vendieron para violar la veda electoral y apoyar al tramposo Partido Verde.



Jamás creí escribir esto, pero… estoy de acuerdo con Facundo. pic.twitter.com/dyCJEqFX2o — Oscar Balmen (@oscarbalmen) June 6, 2021

En el mismo tenor, el actor Sebastián Rulli compartió su opinión en contra de quienes violaron la ley electoral de nuestro país.