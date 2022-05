Belinda fue cuestionada sobre la polémica que desató su expareja Christian Nodal al filtrar un mensaje en el que la famosa le pide dinero. De acuerdo con el conductor de televisión Ricardo Casares, la cantante y actriz aseguró que son tonterías.

Ayer, Nodal compartió, en su cuenta de Twitter, una conversación con Belinda, acompañada del mensaje: «20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo».

La publicación de Nodal fue luego de que Belinda Schüll, mamá de la actriz, le dio «me gusta» a un comentario que calificó al cantante como «naco».

Por su parte, Belinda, en entrevista con Vanity Teen, externó que no se debe hacer caso de lo que otras personas digan de ti: «No hagas caso a lo que los demás quieran decir de ti. No siempre se trata de rebelarse. Hay una razón para las reglas existentes. Pero no nos dejemos afectar por lo que digan los demás. Lo más importante es hacer lo que amas, como quieres hacerlo, escuchar lo que sientes, sin importar lo que digan los demás al respecto. No dejes que otros se apoderen de ti».

«A veces la gente piensa que tener el corazón roto es algo superficial, pero un corazón roto podría ser algo grande que literalmente te lastima. Sientes dolor en el alma, el pecho y el cuerpo; también podría llevar otros problemas de salud como traumas o cosas que has arrastrado contigo desde la infancia», agregó.