La cantante Karla Díaz celebró su reciente matrimonio con el músico Daniel Dayz con una luna de miel por algunos países de Europa, en Grecia la pareja decidió visitar el Templo de Poseidón, considerada uno de los principales monumentos de la Edad de Oro de Atenas, donde al querer entrar, la cantante de JNS fue rodeada por un equipo de seguridad que le impidió el paso.

Karla relató en su Instagram cómo la seguridad del lugar le dijo que no podía pasar debido a que iba vestida con indumentaria que hacía alusión a una diosa del Olimpo, por lo que la identificaron como una modelo.

«A mí siempre me gusta ir con ropa típica al lugar al que vayamos, entonces a mí se me hizo muy fácil porque en Atenas vendían que la coronita, la pulsera, los vestidos típicos de griega y yo veía que muchas mujeres andaban por las calles entonces dije: ‘Me voy a poner mi outfit increíble para ir al templo de Poseidón», dijo.

«Total que después de hora y media de caminillo llegamos Dany y yo muy contentos de hacernos nuestra gran foto, aparte llegamos en el atardecer. Entonces llegó y me dijo que no podía entrar», agregó.

Por su parte, su esposo dijo: «Le dicen básicamente que no puede entrar vestida como diosa del Olimpo porque las va a usar como publicidad turística y eso no se puede (…) toda la fila que estaba esperando me empezaron a ver como bicho raro».

La pareja explicó el fin de su visita y ella tuvo que quitarse algunas prendas para acceder.