El intérprete mexicano Pedro Rivera, el septuagenario padre de Jenni y Lupillo Rivera, ha provocado tanto admiración como “horror” en redes sociales con el lanzamiento de su canción “EL TRA”, un reguetón ranchero con el que busca mantenerse “vigente” en el competitivo mundo de la música urbana.

Lanzado la semana pasada, «EL TRA» es una colaboración que Rivera realizó con los artistas OG El movimiento y Juanito El Millonzuki.

En el video, Rivera, que además de compositor es intérprete, actor y productor, sale bailando con dos modelos vestidas con trajes muy ajustados.

El Millonzuki y OG El movimiento le acompañan en distintos escenarios, que incluyen una piscina privada, el hangar de un pequeño aeropuerto y la entrada de una lujosa casa en la que se muestran autos de carreras.

Al ver las imágenes, su nieta, la cantante Chiquis Rivera, no salía de su asombro. En una transmisión en vivo en Instagram Stories, la artista comentó cómo su abuelo «ni se inmutaba», mientras las modelos le tocaban. «No las toca, parece un árbol», dijo la nieta.

En las redes sociales, los comentarios fueron a favor y en contra.

«Mucho cariño y respeto», «Muy buenos movimientos Don Pedro» y «Qué bien le va ese ritmo Don Pedro, felicidades», fueron algunos de los textos escritos por algunos de los fanáticos.

Otros sugirieron que le pidiera a sus hijos y nietos que lo mantengan «para que deje de hacer el ridículo». Mientras que algunas de sus seguidoras lo aplaudieron, pero le sugirieron que en las próximas producciones «incluya mujeres de su edad».

A través de su empresa discográfica, Cintas Acuario, Pedro Rivera lanzó su carrera musical y la de sus hijos Lupillo, Jenni, Gustavo y Juan.

El abuelo de Chiquis Rivera anunció que para 2020 hará una gira con sus hijos y su nieta Jacqie Rivera (la segunda hija de «La Diva de la Banda») en honor a su hija, quien murió en diciembre de 2012 en un accidente aéreo en el norte de México.

“No puedo enfocarme en lo negativo, eso te derrota”, así hablaba Jenni Rivera en la última entrevista que concedió antes de aborgar la aeronave en la que encontraría la muerte.

Jenni habló con Chicago Tribune de los golpes a los que se sobrepuso en su carrera artística y, sobre todo, en su vida.

Era diciembre de 2012 y la “Diva de la Banda” había estado en el centro de la polémica por su divorcio de Esteban Loaiza y el distanciamiento de su hija mayor, “Chiquis”, precisamente por la supuesta cercanía de la joven con Loaiza.

Superado el trago amargo, parecía que Jenni estaba dispuesta a seguir adelante con su carrera. Horas antes de abordar un Learjeat 25 matrícula N325MC, con rumbo al aeropuerto de Toluca, la intérprete aborrotó la Arena Monterrey.

“Soy tan feliz. Son cosas muy fuertes las que han pasado en mi vida, no puedo apendejarme, no puedo enfocarme en lo negativo, eso te derrota, te destruye, tengo hijos, nietos, padres, un público que me espera, enfocarse en lo positivo, me suceden cosas fuertes, las veces que me he caído me he levantado”, aseguró a Chicago Tribune.

Jenni tenía 43 años y en 13 años de carrera musical había logrado conquistar no sólo a la audiencia hispana en Estados Unidos, también millones de personas en México la veían ya como uno de esos grandes ídolos que ponían su voz al dolor, pero también a la alegría.

“Mi autenticidad, lo que en un principio me decían que era un defecto, es lo que ha gustado y lo que quiere la gente de mí … Me han visto caer y levantarme, y si por tonta me caigo, por cabrona me levanto”, añadió en marzo de 2012, al mismo medio estadounidense.

En aquella charla confesó que lo suyo con la música fue algo así como una casualidad.

“Me tropecé con una carrera artística que ha crecido, me hice cantante por equivocación. He sido comunicóloga a través de mi música de sentimientos, (son) expresiones de mujer, he comunicado bastante y quiero comunicar a través de programa sociales, no solo ser conductora”.