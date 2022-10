Recientemente Carlos Bremer, famoso empresario mexicano, dio a conocer sin tapujos a los medios que Luis Miguel estaría de regreso en el escenario con un nuevo disco.

Desde entonces los rumores y las especulaciones en cuanto a el regreso del Sol de México no han parado de revolotear, pues se dice que incluso el artista estaría preparando una extensa gira promocional con poco más de 200 conciertos.

A esta declaración se le unió Jorge ‘Burro’ Van Rankin, quien comentó que el nuevo disco de Luis Miguel era un hecho.

«De hecho le presenté una canción que lo volvió loco, no sé si la habrá grabado en este disco. Es una canción maravillosa que se llama ‘Si no te hubiera conocido’, que me la dio mi querido José Luis Roma y yo se la di a él, pero luego se volvió a enojar conmigo y ahí andamos con el estira y afloja», comentó para el programa Ventaneando.