La cantante Britney Spears habló sobre los recientes documentales sobre su vida y los calificó como hipócritas.

FX de Walt Disney Co y The New York Times lanzaron «Framing Britney Spears», documental que examina el ascenso de la cantante a la fama, el acoso de los medios y su colapso. Por otro lado, este mes, la BBC estrenó «The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship» en Gran Bretaña.



Así, en una publicación de Instagram, Spears escribió «tantos documentales sobre mí este año, con opiniones de otras personas sobre mi vida».



«Estos documentales son tan hipócritas (…) critican a los medios y luego hacen lo mismo».



La BBC declaró en un comunicado el martes que su documental «explora las complejidades que rodean la tutela con cuidado y sensibilidad (…) No toma partido y presenta a una amplia gama de participantes».



Información de Reuters