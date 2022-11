Luego de que trascendió que el actor Andrés García había sido trasladado en una ambulancia y que fue hospitalizado, su esposa, Margarita Portillo, confesó que el famoso tuvo sobredosis por cocaína. Explicó que el actor sigue grave tras ser diagnosticado con cirrosis y neumonía.

«Decidimos llevarlo al hospital y se solicita que lo vea un médico internista, me dice: ‘Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas, aconsejo que se quede en el hospital’. Como que se me cayó el alma a los pies y me va cayendo el veinte… Mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína», dijo.

Además, contó que cuando García estuvo en el hospital, no lo podían controlar. «Tuvieron que inhabilitar el elevador del piso donde estaba Andrés y lo sometieron en una silla», agregó.