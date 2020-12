La actriz Aislinn Derbez fue captada en su llegada al aeropuerto de Estados Unidos de, quien se rumora es su nueva pareja, el fotógrafo Jesh de Rox.



Desde hace meses se sospecha que mantienen una relación sentimental, luego de que el fundador de Kindred compartiera fotografías de Aislinn con emotivas descripciones.



Como una en la que expresó: «La primera mujer de la que recuerdo que me enamoré me miró como si fuera lo único que había visto en su vida. o al menos, el único que importaba. Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera. puedes imaginar que no estaba feliz de descubrir esto. Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas que dormía y otras cosas igualmente ridículas».







A la salida del aeropuerto, Jesh cargó a Kailani, mientras Aislinn esquivaba a la prensa; respecto a su separación de Mauricio Ochmann, se limitó a decir que se llevan «muy bien».



«Nos amamos mucho y somos una bonita familia, gracias», expresó.