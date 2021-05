Mario Moreno ‘Cantinflas’ regresa para mandar un mensaje, no, no te asustes, no es por medio de un medium o de la ouija, se trata de la técnica llamada deepfake.



¿Qué es un deepfake?



«Es una técnica de inteligencia artificial que permite editar videos falsos de personas que aparentemente son reales, utilizando para ello algoritmos de aprendizaje no supervisados, conocidos en español como RGAs (Red generativa antagónica), y vídeos o imágenes ya existentes», dice el portal Quora.

Así gracias a esta tecnología, se puede ver de nueva cuenta «vivito y coleando» al gran mimo mexicano, esto, gracias a una campaña de la tienda Soriana, y al parecer, hasta el momento, es el primer mexicano que ha «revivido», gracias a este complicado proceso, así lo anunció la cuenta de «Mundo cantinflas», en Twitter.

Tecnología de punta, Cantinflas es el primer mexicano que se hace con DEEP FAKE ! https://t.co/KrtXYup6Ag — MARIO MORENO CANTINFLAS (@MundoCantinflas) May 1, 2021

«Quiubo chatos… ¿Saben qué me llenó de orgullo siempre? Ser mexicano. Porque todos los mexicanos tenemos ese no sé qué, que se yo, que nos hace bien diferentes, pero bien mexicanos. Porque no es lo mismo el mole que el guacamole, ni unas carnitas que la carnita asada», dice Cantinflas para el comercial que podrás ver enseguida.