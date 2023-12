Señora de 50 años se gradúa de prepa y los hijos la dejan plantada

Con mucho esfuerzo, sacrificios y sin importarle la edad, esta mujer terminó sus estudios de preparatoria. Lo triste del caso es que, por medio de redes sociales, confesó que ninguno de sus hijos había asistido a su graduación.

Según la señora Lucy Silva, en su momento acompañó a sus hijos a todos los eventos que tuvieron:

«Y pensar que estuve en todas las graduaciones de mis hijos, en todas, y hoy que yo termino la preparatoria, ninguno pudo venir, todos tuvieron algo más importante que hacer«.

Como se han de imaginar, los comentarios están muy divididos en redes sociales, incluso hubieron personas que dijeron que los papás no deberían darle cosas a los hijos con la esperanza de recibir otra cosa a cambio; por tal motivo, la mujer sacó un segundo video explicando que no fue su intención ‘echarles tierra’ a los hijos:

“Creo que estás confundiendo tu comentario. Yo solamente hice el comentario de que no habían ido por una o por otra razón; pero si tú me ves, yo no estoy triste, yo estoy contenta, porque me siento muy orgullosa de mis logros y de mis cosas que he logrado”.