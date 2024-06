Señora Católica arremete contra los borrachos

La famosa llamada ‘Señora Católica’ lanzó un duro y fuerte mensaje para los hombres que les gusta pasarse de copas.

«Un mensaje para todos los borrachos miren Dios nos creó para tener vida y vida en abundancia», comienza diciendo la mujer ataviada en morado y con un rosario en mano y continuó diciendo: «Un borracho no tiene vida no tiene vida propia no hace feliz a nadie más bien preocupa y se gasta el dinero de los demás».

Pero la cosa no paró ahí, pues afirma que los borrachos se gastan en vino el dinero que debería ser para la esposa y los hijos, además de que por andar en la tomadera, pierden la palabra porque, según ella, ‘ni cuenta se dan’. Además arremetió con varios consejos.

Dice que más vale que estén conscientes de lo que toman y que cuando lo hagan estén disfrutando de la bebida y que la saboreen, porque al parecer, tomar mucho es cosa del chamuco y dice:

«Porque ya los borrachos ni siquiera para eso el diablo les deja disfrutar… Se la toman como si fueran un tanque, como si fueran un garrafón, así que no sean la burla del diablo».

Finalmente, la doña les ruega que pidan perdón a Dios y vayan a un centro de rehabilitación.

Jajajajajaja No sean la burla del diablo! 😂😂😂 pic.twitter.com/Js0g2yiH1x — Celeste🦋 (@Rojoknela123) June 14, 2024

Y como era de esperarse, lo mejor de todo son los comentarios:

«Achis, achis, yo pensé que eran estragos del alcohol, y resulta que ya no soy señorito!!! No pos ya NO me gustó eso… Jaja saludos…»

«Que miedo encontrarse con esa señora a media noche vestida así y con esos crucifijos…😱»

«la gula es pecado también…»

«Jajaja, estuvo buena la pedrada 🤣😂😲»