Profe usa rola de ‘Peso Pluma’ para enseñar la tabla del 4 a niños

Los profesores seguramente se quiebran la cabeza para hacer las clases más amenas a sus alumnos y que estos puedan aprender mejor, pero ¿qué pensarías de un profe que toma una canción de ‘Peso Pluma’ para enseñar a sus alumnos?

Pues por increíble que parezca, el profe Eduardo Vázquez subió un video a TikTok titulado ‘¿Quién dijo que la escuela y los corridos tumbados no se llevan?’, en donde se escuchan voces infantiles entonando una de las rolas más famosas el cantante de corridos tumbados y nos referimos a ‘Ella baila sola’, esto, con el fin de enseñar matemáticas, y para que sus pequeños alumnos aprendan más rápido la tabla del 4.

«Cuatro, cuatro por una cuatro, cuatro por dos son ocho y por tres son doce, por cuatro queda en dieciséis y por cinco son veinte, por seis veintiséis, por siete te da veintiocho, por ocho treinta y dos, por nueve treinta y seis, por diez te sale el número cuarenta», es el coro que se escucha en el video.

Y por increíble que parezca, el video lleva más de 4.7 millones de reproducciones y la mayoría de los comentarios están a favor de las técnicas del educador.

Y las preguntas que surgen son: ¿aprobarías este tipo de enseñanza con tus hijos, crees que sea una puerta para que escuchen más música de este tipo?

Te dejamos con el video.

Acá algunos de los comentarios que como te decíamos la mayoría apoya al docente:

«Porfis mandame la letra, porque mis alumnos de sexto me van amar si pongo eso 🤣»

«yo quise hacer eso y un padre de familiar se molesto por que ellos escuchan solo música Cristiana se quejo con la directora y no puede hacer mi proye»

«podrán cuestionar sus métodos, pero no sus resultados JAJAJA ✨»

«A mi me hubiera gustado que me las enseñaran así en la escuela, mi mamá me compro un disco con las tablas para poder aprenderlas porque se dio cuenta que solo con música aprendía»