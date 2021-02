A finales del mes pasado, el comentarista de espectáculos Juan José ‘Pepillo’ Origel, dio mucho de que hablar tanto en nuestro país, como en el vecino del norte, después de dar a conocer que se había vacunado contra la COVID-19, en Miami, Florida.



«Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! (sic)», escribió Origel, junto a la foto de monto en que recibió la dosis.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

Luego de un fuerte debate en torno a u caso, él mismo habló al respecto en el programa Hoy: «Yo llego a Miami, como turista, y me dicen ahí, oye, ¿por qué no aplicas a ver si te toca la vacuna?, me tocó la suerte»…¿Sabes por qué lo hice? En primer lugar, porque estaba muy emocionado y para que mucha gente que no se atreve, que no quiere recibir la vacuna, pues que vean (…)A la entrada del zoológico hay una línea de carros que están esperando, por ejemplo, si Juan Jose Origel no llega a ponerse la vacuna, esa vacuna se tira, entonces hay una línea de personas que están esperando la vacuna y te la ponen en lugar de tirarla, le dicen ‘a ver, carro número uno, pase».



Así, sostuvo que bien pudo no dar a conocer la foto, pero si lo hizo fue porque no había ninguna mala intención. Y en tono de broma, reconoció que si subió la foto fue «por pendejo».

