Otto Sirgo manda a la ‘friendzone’ a ‘La Chilindrina’

Luego de que les informamos que, a sus 72 años, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘la Chilindrina’, quiere novio y mandó mensaje al conocido y veterano actor, Otto Sirgo, este contestó:

«Vi la nota y sólo me empecé a reír porque nos conocemos desde hace mil años y hasta ahora me estoy enterando de que sale con una cosa así. Me agarró de improviso el comentario y me empecé a reír», comentó el actor al confesar que tomó con humor el mensaje de la actriz de 72 años.

También agregó que en este momento no está listo para la vida amorosa: “Yo ahorita no estoy para una relación y dentro de un año voy a estar menos porque no estoy buscando nada. No estoy tratando de conseguir algo, para nada”.

Pero ojo, dijo que tampoco está cerrado en un futuro al amor: «Mira, si de repente llega alguien y me mueve el tapete, no me voy a oponer, pero no lo voy a andar buscando».

Finalmente, Otto habló sobre la amistad que existe entre ambos y menciona que ojalá un día se encuentren para charlar como buenos amigos:

«Ella y yo estamos empatados, pero yo le agradezco mucho, de verdad… Jamás imaginé que hubiera una sensación de su parte hacia mí, jamás… Siempre fue la amistad que tuvimos, pero me dio gusto oírlo… Me dio mucho gusto verte y ojalá algún día nos encontremos, nos veamos y platiquemos… Nos reiremos y hablaremos de nuestras cosas».

¿Qué opinas de la bateó?… ¿juntos harían bonita pareja?