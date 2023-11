A sus 72 años, la Chilindrina quiere novio y manda mensaje a un actor

No, no es el día de los ‘Santos Inocentes’, es verdad que la querida María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina‘, quiere novio y hasta lanzó un mensaje a un conocido actor.

María Antonieta de las Nieves estuvo casada por casi 50 años con el locutor Gabriel Fernández, quien perdió la vida en el 2019, es decir, hace cuatro años, y pues como se siente solita, dice que está dispuesta a darle otra oportunidad al amor.

«Me siento muy sola… En cuanto haya uno que me diga: ‘tengo entre 60 y 70, y estoy libre’, le diré, ‘aquí estoy'», dijo en una entrevista para la TV matutina.

Luego le preguntaron si le gustaría que de tener pareja, cada quien viviera en su casa, y dijo que no, que de ninguna manera.

«Cada quien en su casa ¡no!… ¿Para qué lo quiero?, Amor de lejos es de pensarse… Yo lo quiero junto a mí, agarrados de la manita.

A la pregunta de si quería volver a casarse, de plano dijo que no:

¡Nada de matrimonio!… Ya no se usa casarse”.

Y agárrense, porque así ‘sin querer queriendo’, dijo quién le gustaría que fuera su media naranja, y es nada más y nada menos que… ¡El actor Otto Sirgo!

«Mi hija me dice: mamá, ‘ahí está Otto Sirgo’, y yo le contesto: ‘pero, ¿cómo le digo a él?'», dijo la actriz y luego continuó, lanzándose con todo:

“Señor, si usted está viendo y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo. No doy mucha lata, me encantaría tomarle la manita, con eso me conformo, con ver la tele, que nos vayamos al cine y tomar un café”

Este es el video con la entrevista:

En este video de hace 8 semanas, María Antonieta recuerda a su esposo fallecido.

«Cuarto año luctuoso de mi marido Gabriel Fernández. Un año más sin él, extrañándolo y agradeciendo por los 48 años juntos. Besos hasta el cielo GABO».