En plena transmisión en vivo, una nutrióloga hablaba de lo malo que es el azúcar para la salud, cuando las cosas dieron un giro de 180 grados y se desmayó.

Teresa Coccaro, nutrióloga argentina y defensora del veganismo, hablaba en el programa de BDA Extra sobre la alimentación de los pequeños, específicamente del consumo del azúcar y precisamente cuando se hablaba de lo dañina que es esta algo pasó.

«Si queremos empezar a reemplazar los edulcorantes o el azúcar, empecemos a utilizar coco rallado, cacao amargo, canela… No pasa nada si alguna vez un niño va a un cumpleaños y come algo dulce», dijo la nutrióloga, pero justo después su rostro fue otro y ya no pudo seguir.

Se desmayó la nutricionista de América por un bajón de azucar, segundos antes hablaba de como el azucar hace mal a la salud pic.twitter.com/bOZhVo2MSV — ElBuni (@therealbuni) October 25, 2022

Como era de esperarse la transmisión se fue del aire; posteriormente el canal dijo que todo estaba bien y que solo había sido una «baja de presión» y así lo confirmó Teresa en sus redes sociales.

«La verdad es que la producción de América es un diez. Tuve un síncope. Me hicieron un electro, un ecocardio, me hicieron un laboratorio y está todo normal. A veces pasa. Fue un bajón de presión. Me queda hacerme un holter para terminar de cerrar que este todo ok. Lo haré esta semana porque es todo ambulatorio», dijo.

Bueno, con lo que ella no contaba es que de inmediato surgirían los memes con el momento.