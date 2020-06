Como si no hubiera un ambiente de confusión con contradicciones sobre el uso del cubrebocas: luego de que no usáramos cubreboca, y luego que si, pasando por la sana distancia, al «ya domamos la pandemia» y se reanudan actividades en la «nueva normalidad», ahora, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió anoche a la población que no salieran de casa -sí, de nuevo- ya que la pandemia por de COVID-19 podría continuar más de lo que imaginábamos e incluso, volverse más grave.

“En este momento, todo el país está en semáforo rojo; no salgan de sus casas, que no abran las empresas, que no abran los comercios que no sean esenciales; no hay una justificación de ello y se puede poner en peligro de que la epidemia se perpetúe, se haga más grave”, dijo a medios.

Pero eso no es todo, pues agregó que si repunta la epidemia, podríamos irnos de reversa «con lo avanzado»:

“Ojalá que no tengamos que hacerlo de manera nacional, ojalá que podamos hacerlo de manera regional, por estado o incluso en algunos casos al interior de un estado, por un segmento, y lo vamos a ver en un forma activa y para eso es el semáforo, para poderlo ver de la manera más temprana posible”, detalló.

Por cierto, si estabas inquieto, hoy López-Gatell dijo que los muertos por la pandemia en México podría alcanzar los 35,000… Pero, en un escenario catastrófico, hasta 60,000. ¿Que nos dirá en una semana o dos?