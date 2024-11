Niño mexicano gana concurso de Halloween vestido como Gene Simmons de Kiss

¡Preparen los aplausos y la pintura negra, porque esta historia de un pequeñín mexicano está conquistando TikTok!

Durante los festejos de Halloween y Día de Muertos, un niño de primaria se robó el show al disfrazarse nada menos que de… ¡Gene Simmons, el legendario guitarrista de Kiss! ¡Qué tal!

Todo sucedió en su escuela, en un concurso de disfraces donde los personajes de terror y cultura pop se mezclaban por los pasillos. En medio de los monstruos y fantasmas, este mini Gene Simmons apareció con su maquillaje clásico y actitud de estrella de rock, listo para sorprender.

Y el asombro no fue solo entre sus compañeros; ¡pues el video que compartió su mamá, Aledi, ya tiene más de 100 mil reproducciones en TikTok!

La cosa se puso buena cuando un maestro, intrigado, se le acercó y le preguntó quién era. Nuestro rockero, con toda la confianza del mundo, respondió firme: “¡Gene Simmons!”. ¿Resultado? Aplausos, gritos, y una ovación que llegó hasta las redes, donde todos aplaudieron su originalidad y excelente gusto musical.

Por si alguno dudaba del talento del pequeño, no solo lo reconocieron en TikTok, ¡sino que ganó el primer lugar en el concurso! Entre los comentarios, no faltó quien dijo: “Si no ganó el 1er lugar, avisa y cerramos una avenida”, a lo que la mamá respondió con humor: “Sí ganó, ¡pero gracias!”.

Los usuarios en redes no pararon de felicitarlo. Comentarios como:

«ese niño si sabe lo que hace ídolo maestro crack te felicito ☺️»

«se que no necesito decírtelo, pero…. lo estas haciendo muy bien!!!»

«1er lugar para los dos 🥰 triunfando como siempre, son los mejores!!»

«y dicen que el rock a muerto el rock nunca morirá con niños como estos🥰»

Con esta historia, el pequeño nos muestra que la creatividad y el espíritu rockero están vivos y bien representados en las nuevas generaciones. ¡Viva el Día de Muertos, viva el Halloween y viva el rock and roll!