Sin duda muchos de los que leen estas líneas estuvieron ‘enamorados’ de su maestra, sobre todo en la época de secundaria o prepa, pero lo más seguro es que muy pocos se hayan arriesgado como lo hizo este soldado.

En internet circula un video en donde se ve a un chavito (al parecer de secundaria) de Sinaloa

se armó de valor y aprovechó el 14 de febrero, día del amor y de la amistad para declararsele a su maestra.

En el video se ve al jovencito con un ramo de rosas blancas en una mano y en la otra una cajita de chocolates, mientras un amigo que lo seguía portaba una cartulina con el siguiente mensaje: ‘Maestra quiere ser mi nobia’ (sic)

Como se han de imaginar, el colectivo de alumnos comenzó a gritar para que la maestra acepta: «¡Dile que sí, dile que sí!», gritaban los otros jóvenes esperando que la miss diera el ansiado ‘sí’.

Pero al parecer las cosas no salieron como el chamaco lo planeó, pues si bien la maestra lo recibió con un abrazo le dijo: «eres mi alumno», a lo que el pícaro jovenzuelo le responde: «no pasa nada», pero la cosa no quedó ahí, pue la miss le reviró el disparo directo y le dijo: «estás muy chiquito» (touché)…»¿es broma verdad, te voy a reprobar si es broma», lo cuestionó a lo que el valiente soldado contestó: «no, no es broma»…Y ahí vino el tiro de gracia, pues la maestra le regresó las flores, los chocolates y su dignidad hecha pedacitos y pisoteada.

Quien grabó el video le preguntó: «¿Te bateó, te bateó?…¿por qué?», a lo que el desilusionado joven contestó: «no sé, dijo que estaba muy chiquito».

Este es sin duda uno de los soldados caídos más jóvenes que hemos conocido.

Acá el video de este valiente soldado.