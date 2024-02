Mientras le pedía a la ex que volvieran, ¡que lo asaltan!

14 de febrero, la fecha en la que circulan en redes cientos y cientos de soldados caídos, cayó uno más, pero ¡dos veces!, y aquí te contamos la historia de este joven ecuatoriano.

Gran Jason fue a la casa de su ex novia y le cayó ‘de sorpresa’, para pedirle que regresaran, pero la sorpresa se la llevó el propio YouTuber, pues al final resultó que terminó en un asalto, el de Jason.

En el video se puede ver cómo el joven con flores y un cartel en mano se encuentra pidiendo perdón a la ex, incluso uno de los amigos que lo acompañaban iba disfrazado de cupido, (claro, porque no hay nada más romántico que tu ex vaya a rogarte que lleves a un amigo de cupido). Un poco más adelante, se ve como llegan unos tipos en motocicleta, se bajan, se acercan al joven y lo asaltan (supuestamente), y la chava, al ver la amenaza, simplemente cierra la puerta dejando al ex y sus amigos a su suerte.

“Jamás pensé que pasaría algo así justo el día que debería sentirme feliz. Gracias a Dios, todos nos encontramos bien. Nadie sufrió lesiones, golpes o algo por el estilo», posteó el joven youtuber.

Algunos de los comentarios dicen que todo fue actuado, mientras que a otros no les importa, pues dicen que está entretenido y que incluso les pasó algo similar.

¿A ti qué es lo peor que te ha pasado en un 14 de febrero?

Te dejamos con el video para que tú mismo decidas.