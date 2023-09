¡Mexicana Rifada! ‘Olympic Games’ compara a Alexa Moreno con Nadia Comaneci

Hace unos días, la atleta mexicana, nacida en Mexicali, Baja California, Alexa Moreno, se llevó el oro en la Copa Mundial de Gimnasia Artística en París, Francia. La mexicana se llevó la presea dorada al conseguir una calificación de 14.075 puntos, superando con esto a la australiana Georgia Godwin y la francesa Coline Devillard, que se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

Once días después de su increíble y merecido logro, las redes sociales de los Juegos Olímpicos reconocieron la grandeza de la mexicana y fue a través de un video en que la ‘compararon’ con la emblemática y legendaria gimnasta rumana, Nadia Comaneci; esta publicación se hizo para conmemorar los más de 40 años del salto femenino en las Olimpiadas.

“Más de 40 años de salto femenino en los Juegos Olímpicos, de 1976 a 2020, de Nadia Comaneci a Alexa Moreno! ¿Qué bóveda es tu favorita?”, dice el video en donde se ve la gran Comaneci (el primer 10 perfecto en esta disciplina) y a Alexa, ambas ejecutando un salto de caballo, en una comparativa de cuál movimiento resultó mejor.

40+ years of women’s vault at the Olympics, from 1976 to 2020, from Nadia Comaneci 🇷🇴 to Alexa Moreno 🇲🇽! Which vault is your favourite? 👇#Antwerp2023 I #ARTWorlds2023 l @nadiacomaneci10 pic.twitter.com/uSNKM9ZWzE

— The Olympic Games (@Olympics) September 28, 2023