¡Lomito irresistible! Ladrón acaricia a perrito antes de robar

Todos sabemos que los perritos tienen un ‘no se qué’ que nos cautiva, y dan ganas de estarlos acariciando todo el día, y si el lomito pone la panza ¡pues más aún!, por eso no culpamos a este ratero.

La policía de San Diego publicó un video en donde se ve entrar a un ladrón al garage de una casa para robarse una bicicleta, pero no contaba con que iba a llegar el ‘guardían de la casa’, pero para pedir cariño; así, el sujeto sucumbió ante los encantos del hermoso lomito y se puso a hacerle cariños.



Y así, sin emitir ningún ladrido, el lomito Golden Retriever que llegó solamente ‘a ver qué ocurría’ en la casa, contrario a lo que podíamos pensar, en lugar de cuidar las pertenencias de sus amos, prefirió disfrutar el delicioso momento.

Police in San Diego released video Friday of a man they say stole a bike from a garage in a Pacific Beach neighborhood. If you know who he is or where the bike is contact SPD. pic.twitter.com/Zg99XNf3CE

— D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) August 5, 2023