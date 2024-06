«Ir a la iglesia en short incita a la sexualidad, es ofensa a Dios», dice Doña católica

En la era de las redes sociales, donde todo puede volverse viral, una señora en la Ciudad de México ha alcanzado la fama por una razón bastante peculiar. Un video que está circulando en internet ha desatado gran polémica, y no es para menos. La mujer asegura que ir a la iglesia en short es una “ofensa” a Dios y, para colmo, incita a la sexualidad.

La escena tuvo lugar en la Parroquia San Juan Bautista en Coyoacán, un popular destino turístico en CDMX. Todo iba bien hasta que un grupo de turistas intentó entrar al recinto, fue entonces cuando la autoproclamada «hija de Dios» decidió intervenir. Al parecer, la vestimenta de una joven no era de su agrado.

El video de TikTok muestra a esta señora prohibiendo la entrada a la joven turista, todo porque su short, según ella, incitaba a la sexualidad. Con una pasión desbordante, la señora declaró:

“Esta es mi iglesia y no pueden entrar con shorts… incita a la sexualidad. Hay reglas, porque no es libertinaje… Así no se entra a la iglesia, por respeto a Dios. No estoy en contra de ti, estoy en contra de tu error, porque estás ofendiendo al grande, estás ofendiendo a Dios nuestro señor”.

La situación se calentó aún más cuando otros feligreses, al ver el alboroto, salieron en defensa de la joven. Pero en lugar de calmarse, la señora solo se enfureció más, ignorando por completo que estaba siendo grabada.

Y como en toda buena novela, un héroe anónimo surgió entre la multitud. Un hombre se acercó para defender a la joven, señalando que eran turistas que solo querían conocer la iglesia. Y en un giro dramático, le preguntó a la señora si ella era virgen para estar cuestionando la vestimenta de otros. La respuesta de la señora: “Para eso me confieso por mis pecados”.

El drama no terminó ahí. Como era de esperarse, el video se volvió viral y desató una ola de burlas y críticas hacia la autoproclamada «hija de Dios».

Ahora, muchos usuarios de redes sociales están planeando visitar la iglesia ¡en shorts!, para buscar a la señora y darle una lección de tolerancia.