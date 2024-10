Harán la serie ‘The Office’ a la mexicana… ¿Se te antoja verla?

¡Atención fans de «The Office»!, la clásica serie estadounidense sobre los vendedores más graciosos de papel en Scranton, tendrá una versión mexicana. Después de que varias producciones en diferentes partes del mundo estuvieran siguiendo este formato, hoy por fin llega algo para nosotros.

Resulta que el productor Gaz Alazraki, el mismo genio detrás de Club de Cuervos, junto a Francisco Íñigo y el director Marcos Bucay, están a cargo de este remake. Y ya sabemos cómo lo anunció Amazon Prime Video en su cuenta de Instagram: «¡Bienvenidos a La Oficina! 🇲🇽 Gaz Alazraki y Marcos Bucay nos traen la nueva versión mexicana de The Office. Prepárate para conocer la caótica pero divertida vida laboral en Aguascalientes. La Oficina llega pronto a Amazon Prime».

El rodaje empezó el 30 de agosto y ya sabemos que Marcos Bucay anda presumiendo en redes que Ricky Gervais, el comediante que creó la versión original, le dio su bendición al proyecto. ¡Así que pinta para algo bueno!

Eso sí, no todo es color de rosa. Aunque hay quienes están emocionados, otros ya andan sacando comparaciones con comedias genéricas como Mirreyes vs Godínez. Además, recuerdan series como Supertitlán y Burócratas, que tocaron temáticas laborales en México. Pero bueno, aún no sabemos el elenco ni cuándo se estrenará, así que todo está por verse.

Pero obvio no será idéntica y tendrá algunos cambios, pues se dice que en lugar de ser una empresa papelera como la original, la versión mexicana se desarrollará en una fábrica de jabones; y fuentes aseguran que se va a grabar en Aguascalientes.

¿Será que La Oficina versión mexicana logre capturar la magia del humor incómodo y absurdo de la original? Habrá que esperar y ver qué tal nos va con esta apuesta.