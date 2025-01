Granjero llora porque se le fueron sus trabajadores migrantes

Un granjero en Colorado se ha vuelto viral en TikTok después de compartir un video que ha conmovido a miles de personas. Entre lágrimas, el hombre relató la desaparición de siete de sus trabajadores, todos migrantes latinos, quienes de un día para otro dejaron de presentarse a trabajar en su rancho.

Las recientes deportaciones en Estados Unidos, tras las políticas de Donald Trump, están afectando sectores clave como la agricultura. Y este granjero, con la voz quebrada, no pudo ocultar su angustia: «Presiento que no están bien. Ellos son como mis hermanos, siempre les daba sus regalos de Navidad», expresó con evidente preocupación.

El hombre aseguró que sus empleados eran trabajadores responsables y entregados, y lamentó la situación que está viviendo: «Espero que se reporten pronto, que me digan si están bien. No quiero perderlos, son buenos empleados, no le temen al trabajo. No son criminales.»

Pero eso no es todo, porque la falta de estos trabajadores ya le está pegando fuerte. Sin manos que ayuden en el rancho, sus actividades diarias están colapsando: «Ahora estoy afectado por mis ganados, no hay quién me ayude, la gente no quiere salir», confesó.

El testimonio ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos señalan que la ausencia de trabajadores migrantes podría desatar una crisis en la agricultura estadounidense. Y mientras tanto, este granjero solo espera una cosa: volver a ver a sus empleados y saber que están a salvo.

¿Crees que se avecina un problema más grande para la economía de EE.UU.?