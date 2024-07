«Este video no es desde el más allá»: Angélica Vale desmiente rumores de su muerte

Como si se tratara de una telenovela o un reality, las redes sociales explotaron con el rumor del fallecimiento de la querida Angélica Vale, pero tranquilos, que todo es puro cuento, pues está tan viva como siempre, disfrutando de su hogar y sus hijos.

Nuestra ‘Fea más bella’ no se anduvo con rodeos y, este martes apareció en sus redes sociales con un video para acabar de una vez con las habladurías y, sin pelos en la lengua, lamentó que haya gente ociosa que se dedica a esparcir mentiras alarmantes que solo sirven para preocupar a los fans y familiares.

“Este video no es desde el más allá. Estoy con mi hijo Dani. Estoy perfectamente bien, dejen de matar gente en redes sociales, qué babosada… Sobre todo porque tenemos gente que son familiares que no vive con nosotros y nada más los preocupan a lo menso… No digan babosadas, por favor”, dijo en el video con toda la sinceridad del mundo.

Y como si eso fuera poco, Angélica Vale aprovechó para darle una lección a su hijo menor que se encontraba a su lado y le dijo: “¿Ves como no puedes creer todo lo que lees en internet?”.

Las redes no tardaron en reaccionar, y los comentarios de alivio y alegría no se hicieron esperar. La legión de fans de la Vale respiró tranquila al saber que su ídola está en plena forma y lista para seguir brillando.