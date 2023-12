«Escuché gritar a una niña». Hombre salva a niña y a su mascota de un incendio

«Yo me encontraba en teletrabajo, y empecé a escuchar como gritos y ruidos, me asomé y el apartamento de arriba se estaba incendiando. Escuché gritos y digamos que en ese momento uno piensa qué hacer, cómo reaccionar. Escuché que había una niña y me asomé”, fue el relato de Jeffrey Cruz, el héroe que salvó a una niña y su mascota de un voraz incendio.

Según medios locales de Bogotá, Colombia, el incendió aconteció en un edificio de apartamentos, en el conjunto residencial ‘Carimagua Reservado’, aproximadamente a las 3 de la tarde.

En el video que registró todo lo acontecido, se ve el peligro por el que pasaban en ese momento tanto la niña como su mascota, mientras que el valiente héroe trepó desde un piso más abajo para salvarles la vida.

«¡Es todo un héroe!», dijeron algunos de los presentes al ver el acto heroico de Jeffrey, al arriesgar la vida por una niña desconocida y su mascota.

Cabe mencionar que otras personas más apoyaron desde el cuarto piso para, juntos, ponerlos a salvo.



“Entre los dos como que dijimos ‘bueno, asómese y yo lo tengo’. Él se asomó por la ventana, yo lo abracé, lo agarré, lo tuve con toda mi fuerza y él pudo alcanzar a la niña. Había un perrito, entonces pasó el perrito. La niña se descolgó, yo la agarré de una pierna, él de la otra y la pudimos ingresar y afortunadamente la pudimos salvar”, dijo uno de los vecinos.