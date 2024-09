¡Creyó comprar Levi’s original barato, pero era un ‘Elvis’ con sábanas del IMSS!

Una joven con la mejor intención de sorprender a su papá en el Día del Padre, decidió comprar un pantalón «Levi’s» a un precio que parecía irresistible. Todo parecía perfecto hasta que, después de una lavada, ¡la realidad salió a la luz!

Resulta que en lugar de un auténtico Levi’s, se encontró que eran unos «Elvis», y no solo eso, ¡las bolsas internas del pantalón estaban hechas con tela del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí del mismísimo IMSS.

La joven no podía creerlo: «Este pantalón yo se lo regalé el Día del padre a mi papá, porque me quería lucir, ¿no? Y ahorita dije «gue*, pero, ¿por qué los pantalones «Levi´s traen tela del IMSS?… Y luego ya me puse a ver bien y observe lo que dice Elvis… Que pinch* vergüenza y yo aquí luciéndome con mi regalo del Día del Padre», se le escucha decir en el video entre risas y frustración.

Así que ya sabes, cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, ¡es mejor revisar dos veces antes de comprar!